Gebruikt u vaak uw smartphone om als een echte documentairemaker uw wandelingen, reizen of andere belevenissen op video vast te leggen? Of wilt u een rijzende ster worden op TikTok of als YouTubevlogger? Dan kan de PowerVision S1 een handig handje helpen. Dit opvallende “gimbal”-gadget zorgt voor stabiele scènes, maar heeft nog veel meer in zijn mars.