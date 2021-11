Cristiano Ronaldo loodst Manchester naar volgende ronde, Lewandowski scoort met omhaal voor foutloos Bayern

Cristiano Ronaldo heeft de crisis bij Manchester United eigenhandig afgezworen. De Portugees legde tien minuten voor tijd met een heerlijke treffer de basis van de zege van United op het veld van Villarreal. Hiermee zijn de Engelsen meteen zeker van een plaats in de volgende ronde. Bayern Munchen heeft ook de verplaatsing naar Dynamo Kiev tot een goed einde gebracht: 1-2. Wie anders dan Robert Lewandowski bracht de Duitse Rekordmeister al vroeg in de wedstrijd op voorsprong met een prachtige omhaal.

Onder leiding van interim-coach Michael Carrick stond United voor een zware opdracht op het veld van Villarreal. De coach koos voor een behouden opstelling en hield vooral de rangen goed gesloten. Arnaut Danjuma (ex-Brugge) probeerde het een paar keer, maar De Gea liet zich niet verschalken.

Was United goed? Neen! Stond er een team op het veld? Zeer zeker. En dat werd in de tweede helft beloond. Na een goede pressing van Fred kwam de bal bij Cristiano Ronaldo die de lokale doelman met een schitterende lob versloeg, net nadat Bruno Fernandes het veld was opgekomen. Plots draaide de machine. Rashford kreeg nog een dot van een kans, maar het was Jadon Sancho die in de negentigste minuut de partij besliste: 0-2, een opgelucht United én de kwalificatie voor de volgende ronde.

Winters Kiev

In Kiev was de winter al ingetreden. De wedstrijd startte onder de nodige sneeuwval, maar dat deerde Bayern niet op het behoorlijk bespeelbare terrein. Er was nog geen kwartier gespeeld of Bayern stond op voorsprong. Een voorzet werd slecht weggewerkt en dat gaf Robert Lewandowski de kans om met een acrobatische omhaal de score te openen. Voor de Pool was het al de negende treffer in de poulefase. De Duitsers bleven verder controleren en net voor de pauze stond de Fransman Kingsley Coman op de juiste plaats om de voorsprong te verdubbelen.

Lewandowski — © AP

Match gespeeld? Dat dachten ze alleszins bij Bayern, dat onder meer de niet gevaccineerde Joshua Kimmich in Duitsland had achtergelaten. Kiev kwam beetje bij beetje in de wedstrijd en dat leidde bij het ingaan van het slotkwartier tot de aansluitingstreffer van invaller Garmash. Opvallend detail: voor Kiev was het nog maar het eerste doelpunt van deze CL-poulefase.