De wielertoeristen van het Kortweg Cycling Team uit Deinze rijden ook overdag met een rood achterlicht op de racefiets. Zichtbaarheid en veiligheid boven alles is het credo van de groep. Bij wet is dat rood achterlicht overdag niet verplicht. Nochtans is iedereen ervan overtuigd dat permanent brandende fietsverlichting veiliger is voor fietsers én automobilisten.