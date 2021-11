NASA schiet ‘ruimtekogel’ af om (ooit) onze planeet te redden

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft dinsdagavond in Californië (woensdagochtend om 7.21 uur in Belgische tijd) voor het eerst een sonde gelanceerd die tegen een asteroïde moet botsen en haar baan veranderen. Dat maakt deel uit van de Double Asteroid Redirection Test (DART).

Het lijkt wat op de plot van de film Armageddon. Daarin moeten Bruce Willis en Ben Affleck een asteroïde die op weg is naar de aarde opblazen met een atoombom. Voor de duidelijkheid: deze NASA-sonde heeft geen bom aan boord, ook is de aarde niet in gevaar. Het gaat om een test, voor het geval een asteroïde onze aarde echt zou bedreigen. Daarom wil NASA testen of het mogelijk is om een asteroïde van koers te doen veranderen, voor het geval dat ...

“Het wordt de eerste demonstratie van de kinetische impact-techniek”, zegt Lindley Johnson, die bij Nasa verantwoordelijk is voor Planetaire Defensie. “We denken dat deze techniek de technologisch meest geavanceerde manier is om een potentieel gevaarlijke asteroïde te beheersen. Het zal ons helpen om de computermodellen te verfijnen en om ons beter te verdedigen tegen mogelijk gevaarlijke voorwerpen vlak bij de aarde.”

DART, dat is de naam van de missie. Het staat voor Double Asteroid Redirection Test – test om een dubbele asteroïde van richting te veranderen. Maar het is natuurlijk ook een verwijzing naar darts. Net als in de sport moeten we het ruimtetuig van op grote afstand precies in de roos mikken. Er is 11 miljoen kilometer af te leggen, naar een steenbrok met een diameter van 160 meter – dat is ongeveer de Zuidtoren in Brussel.

DART is zelf maar 1,5 meter groot en zal maar iets meer dan 100 kilogram wegen. De wetenschappers verwachten het hoogstens een klein duwtje te geven en de baan met een fractie van een procent moet verleggen. Het zou genoeg moeten zijn om, wanneer het eens echt nodig is, de Aarde niet meer te raken maar te passeren.

Voor NASA is het ook een goede gelegenheid om een nieuw type ruimtemotor op zonne-energie te testen. De sonde werd uiteindelijk op 24 november om 7.21 uur (Belgische tijd) gelanceerd door een raket van het type Falcon 9, meldt NASA.