Bree/Tongeren

Het was een sterke getuigenis zonder verwijten die Stefan Coemans op de derde dag van het assisenproces tegen zijn ex Tamara Nuijts aflegde. “We hadden alles om gelukkig te zijn. Ik kwam tot het besef dat ik alles kwijt was op het moment dat ik Ryan zijn klasgenootjes op de begrafenis zag. Tekenen van kinderlijke vrolijkheid. En jouw kind ligt daar in een kist.”