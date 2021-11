OPROEP. Moet jouw zaak sluiten door besmettingen bij personeel?

Bakkerij Geusens in Oudsbergen sluit drie winkels tot eind november, door besmettingen bij het personeel. “Met pijn in het hart”, zegt bakker Rudi Geusens. Ook heel wat andere kleine zelfstandigen moeten noodgedwongen dicht.

De inwoners van Oudsbergen en omstreken zullen het even zonder het brood en de befaamde Chocotoff-taart van bakkerij Geusens moeten doen. De drie winkels in Gruitrode, Wijshagen en Peer sluiten tot 1 december omdat ze onderbemand zijn door coronabesmettingen. “Twee van onze bakkers hebben maandag positief getest”, vertelt de zaakvoerder Rudi Geusens. “Als je maar vijf bakkers hebt en er vallen twee weg, krijg je het niet meer gedraaid. Zelf bak ik wel nog brood en sandwiches voor onze automaten. Maar als we de winkels maar half kunnen vullen en ons personeel toch moeten betalen, dan is dat niet rendabel. Het is de eerste keer dat we zo’n drastische beslissing moesten nemen.”

© Roger Dreesen

De bakker en zijn vrouw hebben er een dubbel gevoel bij. “We zijn onze klanten dankbaar dat ze altijd zijn blijven komen”, zeggen ze. “Onze winkels staan vol snoepgoed voor Sinterklaas. We zitten dus met de handen in het haar. Het is een probleem dat veel kleine zelfstandigen nu hebben. We sluiten met pijn in het hart, maar gelukkig reageren de klanten begripvol.”

