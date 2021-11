UEFA blij met standpunt Europees Parlement tegen Super League

De Europese voetbalbond UEFA zegt bij te zijn met het standpunt van het Europees Parlement, dat zich uitspreekt tegen “afscheidende competities”. Hiermee wordt gedoeld op de Super League, waarin een aantal van de grote clubs zich wilde afscheiden van de nationale competities. In Europa was hier meteen veel weerstand tegen, niet in het minst van de kant van de fans uit Engeland.