Tweeling (4) overleeft crash met bus in Bulgarije niet: broertjes sterven in armen van moeder

Bij de 46 mensen die om het leven kwamen tijdens een dramatisch busongeval in Bulgarije, waren twee tweelingsbroers van 4 jaar oud uit Albanië. Zij werden dood aangetroffen in de armen van hun moeder. Ook de identiteiten van de andere slachtoffers sijpelen stilaan door.

© Newsflash

Luan en Alban Ahmeti waren samen met hun vader Avni en moeder Jihan aan boord van de bus, die van Istanboel richting de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje reed. Ten zuiden van de Bulgaarse hoofdstad Sofia crashte die dinsdagochtend en ging vervolgens in vlammen op. In totaal 46 mensen - waarvan 12 kinderen - overleefden het niet. Bij die dodelijke slachtoffers waren de Albanese tweelingbroers van 4 jaar oud en hun ouders. De twee broertjes werden dood aangetroffen in de armen van hun moeder, niet ver van de deur van de bus.

Ook Gazmend Ukali (27) en zijn verloofde Albina Belluli (23) overleefden het drama niet, zo melden lokale media.

Een man verloor liefst tien van zijn familieleden in de crash, zo getuigt een man in de lokale krant Sloboden Pecat. “Ik ben mijn hele familie verloren in de brand.” Slechts zeven mensen geraakten op tijd uit de bus. Een van hen had de Belgische nationaliteit. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht en liepen onder andere brandwonden op. De situatie van elk van hen zou stabiel zijn.

De meeste slachtoffers zijn tussen 25 en 30 jaar oud, zo maakten lokale media bekend. De oudste overledene was 63 jaar oud, de jongste overlevende is 15 jaar. De identificatie van alle slachtoffers zal enige tijd duren omdat hun lichamen erg lang in de vlammen lagen. Wat de crash veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk.