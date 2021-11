Politie LRH heeft dinsdag controles gehouden op bromfietsen. De actie was aan het Demerstrand in Diepenbeek. Van de negen gecontroleerden reden er drie veel sneller dan toegelaten. Een van de scooters was opgedreven tot 96 km/u terwijl die maximaal 25 km/u mag. De drie opgefokte bromfietsen werden getakeld. Drie fietsers kregen een jongeren-pv omdat ze zonder handen de fiets bestuurden. maw