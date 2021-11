De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Jozef L. (52) veroordeeld tot 37 maanden cel en 1.600 euro boete. De Tsjech had dertien diefstallen gepleegd in rusthuizen en serviceflats en zeven pogingen daartoe gedaan. Hij had het vooral gemunt op het geld en de juwelen van kwetsbare bejaarden.