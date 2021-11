Voetbal in tijden van corona! Verlies van 95 miljoen euro voor Spurs

Het coronavirus is ook hier de grote boosdoener. Vanwege de coronamaatregelen vielen de wedstrijdrecettes immers terug tot 2,3 miljoen euro, tegenover 112,3 miljoen euro een seizoen eerder. Daarnaast werden er nog heel wat andere evenementen geannuleerd, die hadden moeten plaatsvinden in het Tottenham Hotspur Stadium. Dat opende in april 2019 de deuren en kostte de club 1,4 miljard euro.

“De resultaten zijn een weerspiegeling van de moeilijke periode die we doormaakten tijdens de pandemie”, klinkt het bij Spurs-voorzitter Daniel Levy. “We kregen immers met niet minder dan drie lockdowns af te rekenen, al is dat allemaal niets in vergelijking met het persoonlijke leed dat de pandemie heeft veroorzaakt.”

De jaarlijkse omzet zakte van 478 miljoen euro naar 430 miljoen euro. Het verlies aan inkomsten bleef enigszins beperkt wegens verhoogde inkomsten uit tv-rechten. De schuldenberg is op een jaar tijd met 119 miljoen euro gestegen naar 839 miljoen euro, met jaarlijkse afbetalingen aan gemiddeld 2,7 procent tot 2051.