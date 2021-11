Spaanse PXL-studenten geven taalinitiatie in basisscholen

Als deel van hun stage werkten deze studenten een les taalinitiatie Spaans uit waarin de emoties, kleuren en getallen tot 10 een plaats kregen. Ana, Maria en Paula bieden met zeer veel expressie en op een speelse manier deze inhouden aan. Om alles goed in te oefenen, ontwikkelden ze een interactief bordspel met Genial.ly. De vakjes op het bordspel hebben verschillende kleuren die de leerlingen benoemen. De draai aan de dobbelsteen geeft een getal, de passen worden keurig geteld door de leerlingen en de teams hebben een emotie als teamnaam. In het spel zitten bovendien doe-opdrachten waarbij de leerlingen onder andere emoties tekenen of uitbeelden. Na 50 minuten weet iedereen wat furia, miedo, tristeza, alegria, sorpresa en asco betekenen én gebruiken ze de woorden ook zelf. Ook de in het Spaans gegeven instructies worden vlot begrepen door de leerlingen.Sterker nog, ze zijn helemaal geboeid door deze voor hen vreemde taal.