Politieacties gaan door na “rampzalige vergadering” tussen vakbonden en minister Verlinden

De voorbije dagen voerden de politievakbonden op meerdere plaatsen in ons land actie. — © David Van Hecke

De ontmoeting tussen de politievakbonden en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden over een loonsverhoging en de eindeloopbaanregeling is dinsdagnamiddag op niets uitgedraaid. Het overleg ging rond 15.45 uur van start maar werd amper drie kwartier later alweer afgebroken, volgens de vakbonden die de vergadering als “rampzalig” bestempelen.

Annelies Verlinden. — © BELGA

“Het is duidelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken nog steeds geen mandaat heeft gekregen van de regering om met de politievakorganisaties te onderhandelen. Ze was slecht geïnformeerd en verwarde dossiers met elkaar. Het was bedroevend”, hekelde Thierry Belin van het NSPV na afloop van het video-onderhoud. “De acties zullen doorgaan”, besloot hij.

“Wij hebben duidelijk laten weten dat de minister de sleutel in handen heeft om met een concreet voorstel aan tafel te komen. Zolang er geen voorstel op tafel ligt, is het onmogelijk om onze acties eventueel tijdelijk op te schorten”, klonk het ook in een gemeenschappelijke verklaring van de bonden.

Sereen

Ook minister Verlinden heeft dinsdagavond gereageerd na het overleg. Volgens Verlinden heeft ze tijdens het digitaal overleg haar wens herhaald om na meer dan twintig jaar het statuut van de politiemensen te verbeteren. Ze beklemtoonde naar eigen zeggen haar wil om “op een serene, constructieve manier” te onderhandelen. “De vakbonden en de minister hebben eenzelfde doel: de aantrekkelijkheid van de politie vergroten en de slagkracht van de politie versterken”, benadrukt Verlinden dinsdagavond in een persmededeling.

Geen budgettaire marge

Verlinden zoekt, samen met de partners binnen de federale regering, een oplossing om het statuut van de politiemensen te verbeteren, en om de lokale besturen waar mogelijk te ondersteunen. Zij zijn werkgever van ruim 35.000 van de 48.000 politiemensen, en dus een belangrijke partner.

Eerder dinsdag had minister Verlinden overleg met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) en Brulocalis. Deze bevestigden aan Verlinden dat er de komende jaren bij de lokale overheden geen budgettaire marge zou zijn voor een loonsverhoging bij de lokale politie.

De minister herhaalde tijdens het overleg met de politievakbonden ook haar vraag om de hinder voor de burgers zo veel mogelijk te beperken. “Iedereen heeft recht om te manifesteren, zij het zonder overlast te veroorzaken”, aldus Verlinden.

Beide partijen zitten op maandag 29 november opnieuw samen. Donderdag 25 november plannen de vakbonden nog een stiptheidsactie in Limburg.