Hasselt

Tegen mei 2022 opent in de Raamstraat in Hasselt een gloednieuwe stadsbrouwerij. Het is van 1965 geleden dat er nog bier gebrouwen werd binnen de grote ring van Hasselt. Liefhebbers zullen in de brouwerij kunnen proeven van het gerstenat in een horecazaak en op een dakterras.