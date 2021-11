Voormalig FC Barcelona-speler Éric Abidal is op Instagram diep door het stof gegaan voor zijn vrouw Hayet Abidal. Zij wil van hem scheiden, nadat bekend werd dat hij een affaire had met de onlangs mishandelde PSG-speelster Kheira Hamraoui. “Vergeef me. Wat je beslissing ook is, je blijft in mijn ogen de vrouw van mijn leven.”