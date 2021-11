Leerlingen Viio brengen bezoek aan Sint-Gilliskelderke

De leerlingen zochten een goed doel om in deze nare tijden een warm hart onder de riem te steken. Dit doel vonden ze bij het Sint-Gilliskelderke. Ze brachten vandaag taartjes en wafeltjes om ook hun bijdrage te leveren aan de minderbedeelden van Tongeren. Op hun beurt kregen ze van de vrijwilligers van het Sint-Gilliskelderke een rondleiding en een blik achter de schermen. De leerlingen hadden een interessante voormiddag en denken nu al na wat ze in de toekomst kunnen schenken aan het Sint-Gilliskelderke. “Als we allemaal samen kleine beetjes doneren en ons hart laten spreken voor de medemens kan de wereld alleen maar mooier worden voor iedereen”, aldus Shelly Hechtermans , Chabélie Stassen en Kjelle Palmans.