Sinterklaas droeg kogelwerend vest tijdens intocht in Nederlandse stad na bedreigingen

Tijdens zijn intocht in het Nederlandse Apeldoorn in november 2019 droeg Sinterklaas een kogelwerend vest, meldt het Nederlands Openbaar Ministerie op Twitter. De man achter de bedreigingen is maandag veroordeeld tot een week celstraf.

De verdachte had in de bio op zijn Twitter-account “snipet ook graag Sinterklazen” staan. “Sint voelde zich hierdoor bedreigd en droeg bij de intocht in Apeldoorn een kogelwerend vest”, aldus het Openbaar Ministerie Oost-Nederland op Twitter.



De man werd, samen met twee andere mannen, een dag voor de intocht aangehouden. Hij is activist bij Majority Perspective, meldt Omroep Gelderland. Majority Perspective stelt dat het kinderfeest racistisch is en eist dat het om die reden wordt geannuleerd. De stichting heeft in 2018 een kortgeding tegen de landelijke intocht van Sinterklaas aangespannen.