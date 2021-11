‘K2 zoekt K3’-kandidaat vond de liefde tijdens de wedstrijd: “Ik was er weinig voor haar”

Remi De Smet (19), de musicalacteur die het tot in de halve finale van ‘K2 zoekt K3’ schopte, is niet langer single. Tijdens de wedstrijd sloeg de vonk over met een medestudente, vertelt hij in ‘Story’. “Niet de perfecte periode, want ik was er weinig voor haar.”

Remi volgt de opleiding musicaltheater in het Nederlandse Tilburg. Het klikte al een tijdje met een Hollands meisje van zijn richting. Tijdens de wedstrijd werden ze een koppel. Remi was vaak in België voor de opnames en repetities van K2 zoekt K3, waardoor hij er weinig voor haar kon zijn. “Maar als je elkaar graag ziet, hou je vol”, zegt hij daarover. Nu hij weer vijf dagen per week op kot in Tilburg zit, hebben ze wel tijd voor elkaar. “En na onze studies zien we wel waar we belanden...”

Remi zal niet in de finale van K2 zoekt K3 te zien zijn. Hij viel afgelopen zaterdag af, samen met Luca, de enige andere jongen die het zover schopte. De opvolger van Klaasje zal dus sowieso opnieuw een meisje zijn: Julia, Celester, Diede of Amy – de enige Vlaamse overblijver. Zaterdag weten we aan het einde van de show met wie de meidengroep zal verdergaan.

