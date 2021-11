Bilzen

Bij de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst werd dit jaar een stijging opgetekend van het aantal letselongevallen in het verkeer. Alleen al bij de fietsers waren er in Bilzen 11 fietsongevallen meer te betreuren als in 2020. Daarom werden de praktijkgerichte verkeerslessen voor leerlingen tussen 10 en 12 jaar heropgestart voor leerlingen in de Bilzerse scholen.