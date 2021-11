Steven Van Gucht: “Op weg naar 1.000 coronapatiënten op intensieve zorg”

Met de huidige cijfers zijn we op weg naar 1.000 bedden met coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg of zelfs meer. Dat zegt viroloog Steven van Gucht. “Hopelijk zien we snel de impact van de laatste maatregelen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen om de vierde golf in te dijken.”

Volgens het meest recente dagrapport van gezondheidsinstituut Sciensano liggen er momenteel 654 mensen met Covid-19 op de afdelingen intensieve zorg. Dat is een stijging met 21 procent op weekbasis. “Met die trend zijn we eerder richting 1.000 bedden aan het gaan dan richting 800”, zegt Van Gucht. “Natuurlijk is een maatregel als verplicht telewerk pas afgelopen zaterdag ingegaan, dus die impact op de cijfers moeten nog komen. Ook de besmettingen, toch een belangrijke eerste indicator, blijven hard stijgen.”

Intussen hebben verschillende burgemeesters al evenementen afgelast vanwege de alarmerende cijfers. Zo schrapte de stad Gent de eindejaarsevenementen, Leuven de kerstmarkt en Oostende het eindejaarsvuurwerk. “Ik zie dat hier in Oost-Vlaanderen ook gebeuren”, aldus Van Gucht. “De pandemie is helaas wat ze is.”

Van Gucht herhaalt dat het in ieders belang is om zelf verstandig om te gaan met het virus door onder meer de sociale contacten te beperken. “Wacht niet op de overheid voor extra maatregelen. Als de ziekenhuizen vol liggen, dan heeft dat gevolgen voor iedereen”, benadrukt de viroloog. “De politiek zal de situatie in de gaten houden en indien nodig extra maatregelen nemen.”