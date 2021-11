Tweede seizoen van Philippe Geubels’ ‘Taboe’ belooft veel emotie: “Word thuis niet begrepen zoals hier”

Eén heeft de eerste beelden gelost van het nieuwe seizoen van Taboe. Daarin vertoeft Philippe Geubels opnieuw een week in de Ardennen met mensen met wie niet gelachen mag worden. In dit seizoen ontvangt hij mensen met autisme, met een opvallend uiterlijk, bejaarden, mensen die geworsteld hebben met een verslaving, vrouwen, mensen met een onvervulde kinderwens en mensen met een andere genderbeleving. Philippe luistert naar hun verhalen, verkent samen met hen de wijde omgeving, maar leert hen vooral goed kennen. Taboe is vanaf 26 december te zien op Eén.