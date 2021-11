Column: Ozze droùd kwijt

Voor de Dialectoved Kotsove ‘Sjoôm jònt oek bier zèt de keffeibaos’ liep het Cultureel Centrum helemaal vol. Een groep enthousiaste mensen hebben deze nostalgische avond gevuld met sketches en liederen.Christien Devos van Vliermaal liet de zaal stil worden met het liedje ‘Haaleeloejaa’ van Leonard Cohen en ‘Hage van’ van Miels Cools. Iedereen zong mee en de toon was gezet.Dan was ikzelf aan de beurt. Ik was nog maar net terug van de dokter en die zware medicatie van mijn slepende ziekte speelde me parten. Doch hierdoor liet ik me niet beïnvloeden en vol overgave sukkelde ik ook nog eens met mijn gebroken voet het podium op. De spanning was te snijden. Ik bracht een ode aan onze moedertaal. Van het Algemeen beschaafd Nederlands via het Nederlands en Vlaams tot mijn moedertaal ‘Het plat Kotsoves’. Plots kraag ik fluches, het zweet brak me uit en ik vond mijn woorden niet meer. Neerbuigend zei ik dan maar: ‘ich ben den droùd kwijt’. Black-out. Cyriel Konings fluisterde mij van op de eerste rij toe: ‘Dokter Marc Galle’. Toen kon ik verder en zei dat ik ‘Ich heub inens menne droùd gevonne’ tot hilariteit van de zaal. Mistroostelijk verliet ik onder applaus het podium.Voorzitter Jos Punie van de heemkundige kring kwam dan weer enkele voorwerpen tonen dewelke de aanwezigen mochten dan raden. De oude kinderweegschaal van verpleegster Soiske Konings was een uniek exemplaar waar nog honderden dorpsgenoten in gelegen hadden. Vervolgens bracht het Neos-koor een mooie ‘Hymne van Kotsove’ olv Toon Machiels en Jean Schyns.Nadien rolde Lizette Vanvinckenroye uit Zammelen het podium op. Een kwartier lang hield ze op een ludieke wijze het publiek bezig dat ze niks te vertellen had tot jolijt van de menigte. Moderator Marleen Oris bracht dan weer op een schitterende wijze ‘Roudkepke’ van Roald Dahl. Adembenemend.De zaal barstte helemaal los wanneer acteur Flor Libotte schreeuwend de zaal amuseerde met het verhaal van ‘aon de Koopren tip’. De zelf geschreven liedjes weden door iedereen uit volle borst meegezongen. Rita Piccard en Roger Jorissen begeleiden muzikaal. Annie Pagnaer uit Vliermaalroot bracht als afsluiter een schitterende verhaal ‘Op bezuk’ over een ezel die haar achterliet in de bergen.Dan kwam duivenmelker Cyriel Konigns kallen over ‘Wa kènt djéë van Blauw döve?’ Een schitterend verhaal over zijn duivenklok en een oude foto van zijn blauwe geschelpte prijsduif uit de jaren vijftig. Hij toverde zelfs een echte duif uit zijn duivenkorf tot jolijt van het publiek. Cyriel verliet de scene en zijn duivenfoto bleef er heel de avond staan. Hij vertelde me achteraf dat ook hij enkele acts was vergeten.Na ne goeie bok en een eppekukske liep de zaal langzaam leeg. Ook duivenmelker Cyriel was snel verdwenen met de duif. Plots kwam Nicole vraag naar Cyriel. Hij zou haar meenemen naar Guigoven. Ook dat was hij vergeten. Was het misschien om haar te farredjiën? Ik vermoed dat Nicole en zijn duivenfoto nog altijd in het Cultureel Centrum staan te wachten.