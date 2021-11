De politie Heusden-Zolder controleerde maandag op zes plaatsen in de gemeente op snelheid. 1.008 voertuigen passeerden de flits en 221 bestuurders reden te snel. Een bestuurder komt in aanmerking voor een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Hij reed tussen 101 en 105 km/uur op de Kanaalweg. Daar is de limiet 50 km/uur. ppn