Diepenbeek

Na Bree zit nu ook Diepenbeek in de ‘shit’ met een kerk. In de Sint Servaaskerk blijft sinds enige tijd immers geregeld een flinke menselijke drol achter. Er wordt ook wel eens geplast en in andere kerkdelen durven jongeren al eens hun frietjes binnen smikkelen en de restanten achter te laten.