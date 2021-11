Visser fluit topper tussen KRC Genk en Club, D’Hondt moet Seraing-STVV in goede banen leiden

Dinsdag maakte de KBVB de scheidsrechtersaanduidingen bekend voor de komende speeldag. Zaterdag (16.15 uur) is Lothar D’Hondt de ref voor het duel tussen Seraing en STVV. Een dag later (13.30 uur) staat Lawrence Visser op het veld in de topper tussen KRC Genk en Club Brugge.