Club Brugge ruikt kwalificatie voor match van het jaar tegen Leipzig: “Als je speelt voor draw, loop je tegen de lamp”

Club Brugge moet de knop omdraaien, en dat net tijdens de belangrijkste match van het jaar. Als het woensdagavond RB Leipzig klopt, gaat het (minstens) in de trommel voor de Europa League. Mogelijk volgt dan nog een grote finale op het veld van PSG voor een plaatsje in de 1/8ste finales van de Champions League. “Of de druk toegenomen is? We moeten niet plots alles in vraag gaan stellen.”

Club Brugge haalt voor de vijfde keer het kostuum uit de vestiaire. Woensdagavond komt RB Leipzig langs in de Champions League, en dat kan gerust de ‘Match van het Jaar’ genoemd worden. Een puntje tegen de Duitsers, en Club is zeker een Europese winter. “Of dit de belangrijkste is? Ik hoop dat er nog veel matchen van het jaar mogen komen”, aldus Clement. “Morgen kunnen we een Europees ticket veiligstellen, maar het is nog niet onze laatste kans. Wat niet wil zeggen dat we deze wedstrijd niet super belangrijk vinden. Iedereen heeft ongelofelijk veel goesting in. Niemand had dit scenario drie maanden geleden durven voorspellen.”

Klopt: ondanks twee Europese nederlagen op rij is Club aan een stuntcampagne bezig. Maar een goede prestatie tegen Leipzig is ook belangrijk om de recente vormdip te verhelpen. Het spel valt al wekenlang tegen, de resultaten ook. En dan gaan de fans natuurlijk morren. “Of er druk is op mijn persoon? Ik leg veel druk op mezelf. Altijd. Ik was ontgoocheld na Mechelen, net als de volledige club. Maar moeten niet ineens alles in vraag gaan stellen, omdat we onze tweede nederlaag in de competitie hebben geleden. Daarvoor zijn er al te veel goede wedstrijden geweest, ook in de Champions League”, klinkt het. “Wat onze mindere periode dan verklaart? Daar zijn altijd redenen voor en daar wordt over gebabbeld. Maar dingen die besproken worden in de kleedkamer, blijven daar. Het is nu niet allemaal slecht. We moeten er gewoon voor zorgen dat we élke drie dagen een belangrijke match kunnen winnen. Dat willen we allemaal.”

© BELGA

“Crazy things”

Een donderpreek van de voorzitter of Vincent Mannaert is er volgens Clement niet geweest na Mechelen. “Iedereen heeft met elkaar gepraat in de dagen na de wedstrijd. Dat gebeurt altijd zo in onze club. Als er mensen tevreden of ontevreden zijn over zaken, wordt daar met elkaar over gepraat. We wilden de teleurstelling van na Standard rechtzetten, en dat is niet gelukt. Nu moeten we de knop omdraaien en proberen een resultaat neer te zetten tegen Leipzig.”

Als Club wint van Leipzig, maakt het zelfs nog aanspraak voor de tweede plaats in groep A. Crazy things, noemt Clement dat. “Voor de Champions League-campagne had iedereen nul punten verwacht, nu hebben we al vier verdiende punten gehaald. Met twee stunts spelen we een goede campagne, drie stunts is iets écht exceptioneels. Dan kunnen we ons zelfs kwalificeren”, klinkt het. “Maar laat ons stap voor stap gaan. We hebben nog twee kansen, en daarvan één is in eigen huis. Ik voel veel goesting om die eerste kans te pakken. We moeten spelen om te winnen. Als we alleen aan die wedstrijd winnen om gelijk te spelen, is de kans groot dat we tegen de lamp lopen. Zeker tegen zo‘n ploegen met die kwaliteit. Als we gelijkspelen is het fantastisch en als we winnen kunnen we nog iets crazy doen. Dan spelen we in Parijs voor de tweede plaats.”

© BELGA

Eder Balanta: “Europa is een van onze doelen”

Ook Eder Balanta werd naar Jan Breydel geroepen voor een perspraatje, maar de Colombiaan hield het eerder summier. “We weten dat we een levensbelangrijke match spelen”, aldus Balanta. “Deze wedstrijd beslist over onze toekomst in Europa.” Dat zijn ploeg momenteel niet honderd procent draait, beaamt hij. “In de competitie voldoen we momenteel niet, maar we weten dat de kwaliteit er is. Bij Club Brugge moeten we elke match honderd procent zijn, ook woensdag. We gaan er volledig voor. In Europa blijven voetballen is een van onze doelen dit seizoen. Thuis moeten we daarom een goed resultaat halen, en dat kan met de supporters achter ons.”