Hackers slaan toe op Instagram en Snapchat om jongeren af te persen: parket waarschuwt voor nieuwe trend

De hackers lijken hun slag te slaan bij jongeren die zich aanmelden op Instagram of Snapchat via een publiek wifi-netwerk. Omdat hun smartphone vaak niet voldoende beveiligd is, kunnen de daders zo de controle overnemen. “Vanaf dat moment sturen hackers bewust berichten naar allerlei contacten, maar viseren ze vooral vriendinnen van hun slachtoffer”, legt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerpse parket uit.

In die berichten staat een onveilige link, maar omdat het bericht afkomstig lijkt van vrienden klikken de ontvangers de link vaak open. “Op dat moment wordt ook hun eigen apparaat gehackt en kunnen de criminelen gevoelige informatie, zoals intieme beelden, buit maken. Daarmee worden de meisjes afgeperst om nog meer intieme beelden te sturen”, aldus Aerts.

Het parket kreeg al twee dossiers binnen, maar daaruit bleek al dat er veel meer slachtoffers moeten zijn. Het spreekt dus van een trend. Die lijkt te zijn overgewaaid vanuit Nederland, waar eerder enkele jongeren het slachtoffer werden. “De gevolgen voor de slachtoffers kunnen zeer ingrijpend zijn. Het Openbaar Ministerie voert een gronding onderzoek naar de feiten”, zegt Aerts.

Hoe kan je dit voorkomen?

- Let op met publieke wifi. Gebruik een VPN-verbinding of surf enkel naar websites met een https-adres.

- Zorg dat je smartphone of laptop voldoende beschermd is.

- Verander geregeld je wachtwoorden en kies sterke (lange) wachtwoorden.

- Hou je profiel zo veel mogelijk privé.

- Zorg ervoor dat je op sociale media alleen gecontacteerd kan worden door personen die je kent.

Wat kunnen slachtoffers doen?

- Ga nooit in op de afpersing.

- Blokkeer diegene die je contacteerde om je af te persen en zorg ervoor dat vreemden op sociale media geen contact met je kunnen opnemen.

- Neem contact op met de provider van de sociale media om het misbruik te melden.

- Neem ook contact op met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen of met Childfocus als je een minderjarige bent.

- Dien een klacht in bij de politie.

- Laat op je sociale media weten dat je gehackt bent zodat ook je contacten voorzichtig zijn met berichten die ze van je kregen.

- Blijf er niet alleen mee zitten en spreek erover met vrienden of ouders. Teleonthaal of Awel voor minderjarigen zijn er ook om je te helpen.