Mark Cavendish deelt “sexy” foto na crash: “Ik heb pijn, maar dat ben ik gewoon”

Na onderzoek in het UZ in Gent bracht de Britse topspurter de nacht van zondag op maandag door op intensieve zorgen. Maandag kon hij naar een gewone ziekenhuiskamer, waar hij voort herstelt. Maandagavond postte de veteraan al een tweet, dinsdag deed hij dat nog eens, via Instagram.

“Ik voel me best sexy in deze dingen”, aldus Cavendish over een foto met steunkousen.

Alles is in orde”, aldus de Brit in een video. “Ik heb wel wat pijn, maar dan ben ik wel gewoon. Ik wil wel nog eens echt dankjewel zeggen tegen iedereen voor alle berichten. Het betekent zoveel.”