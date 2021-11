Sven de Leijer verliest ongeboren kindje, Siska Schoeters valt in tijdens opnames ‘Vrede op aarde’

Een klap voor tv-presentator Sven de Leijer (42) en zijn partner. Het koppel verloor hun ongeboren zoontje tegen het einde van de zwangerschap. Hun eerste kindje werd eind november verwacht. Daarom viel Siska Schoeters (39) in voor De Leijer tijdens de opnames van het Eén-programma Vrede op aarde.

Begin september kondigde Sven de Leijer aan dat hij voor het eerst papa zou worden. Dat zou eind november gebeuren. “Het wordt een druk najaar”, zei hij toen. “We zijn nu al volop bezig met de voorbereidingen voor Vrede op aarde, in december op Eén. Dan zal de baby er al zijn, dus we willen nu al een aantal dingen vastleggen.”

Helaas meldt Eén het droevige nieuws dat De Leijer en zijn partner hun kindje verloren tegen het einde van de zwangerschap. Daarom kreeg hij de afgelopen weken versterking van Siska Schoeters tijdens de opnames van Vrede op aarde. Schoeters nam de presentatie van de opnames in de Ardense chalet voor haar rekening.

Jaarlijks verzamelt immers een jury, bestaande uit BV’s allerhande, in die chalet om te beslissen wie de Vrede op aarde-awards in ontvangst mag nemen. De Leijer zal later het studiogedeelte van het programma opnieuw op zich nemen.

