Jennifer Lawrence overleefde nipt een vliegtuigcrash: “We zouden allemaal sterven”

Jennifer Lawrence vreesde voor haar leven tijdens een angstaanjagende vliegreis in 2017.

De Oscarwinnende actrice herinnert zich dat ze in de zomer van 2017 een privévliegtuig nam vanuit Kentucky op weg naar New York, toen het vliegtuig een noodlanding moest maken in Buffalo.

“Mijn geraamte was alles wat er nog in de stoel zat,” vertelt Jennifer in een interview aan het magazine Vanity Fair.

Een van de twee motoren van het vliegtuig was uitgevallen, dus de noodlanding moest worden gemaakt met slechts één motor. “We zouden allemaal sterven”, vertelt ze. ”Ik begon kleine spraakberichtjes achter te laten voor mijn familie. Ik heb een geweldig leven gehad, het spijt me. Ik voelde me gewoon schuldig. Iedereen zou zo verdrietig zijn.”

Jennifer begon zodra ze de landingsbaan zag vol ambulances en brandweerwagens te bidden. “Mijn God, zullen we dit overleven? Ik zal een brandwondenslachtoffer zijn, dit zal pijnlijk zijn, maar misschien overleven we het.”

Het liep gelukkig allemaal goed af. Het vliegtuig raakte de landingsbaan, stuiterde omhoog en raakte de landingsbaan opnieuw alvorens tot stilstand te komen. Reddingsteams braken de deur van het vliegtuig open en haalden iedereen er ongedeerd uit.