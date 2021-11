Nieuw dagrecord: 32 coronabesmettingen in Nieuwerkerken

Die stijgende trend zet zich net zoals overal in Vlaanderen duidelijk door. Vorige week testten in totaal 72 inwoners van Nieuwerkerken positief. Dat is meer dan het dubbele van de week daarvoor, toen waren er 30 positieve gevallen. Het schepencollege van Nieuwerkerken overlegt dinsdag of er evenementen worden afgelast en of er nog bijkomende maatregelen volgen. len