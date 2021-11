Madonna veroorzaakt alweer controverse met een foto op sociale media: “Walgelijk boodschap”

Madonna zou Madonna (63) niet zijn als ze niet af en toe voor controverse zorgt. Dit keer belandt ze in een storm van kritiek door een foto op Instagram.

Op Instagram poseert de Queen of Pop met de beelden die ze in samenwerking met fotograaf Steven Klein voor het tijdschrift V Magazine maakte. Maar op één van haar ‘promofoto’s’ is te zien hoe de fotograaf een mes op de keel van Madonna houdt. En dat begrijpen heel wat fans niet. Ze noemen het een “walgelijke boodschap” en dat het “geweld tegenover vrouwen verheerlijkt”.

Maar er is nog iets anders aan de post van Madonna dat voor discussie zorgt. “Dank aan allen die ons hebben gesteund en op zetels hebben geslapen en lange uren hebben gewerkt en dat allemaal gratis om Madame X te steunen”, schrijft de zangeres bij de foto’s. Madame X is het laatste album van Madonna en velen vinden het niet kunnen dat een wereldbekende zangeres haar medewerkers niet betaald.

“Waarom betaal je hen niet? Heb je ineens geld te kort?”, schrijft iemand. Een ander reageert: “Dus je bent een multimiljonair en je verwacht dat mensen gratis werken om jou te steunen? Omdat jij het kunst noemt, worden zij niet betaald?”. Maar ook: “De definitie van uitbuiting is mensen gratis laten werken in de naam van ‘kunst.’”

© Instagram

(sgg)