Zo vader, zo dochter: Blue Ivy rapt in leuk filmpje om papa Jaz-Z te eren

Jay-Z is officieel opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame – met een beetje hulp van Beyoncé en hun negenjarige dochter, Blue Ivy Carter.

Tijdens de ceremonie om de decennialange carrière van de rapper te eren, werd er een video getoond met een cast van sterren die enkele van zijn beroemdste songteksten declameerden.

“In my lifetime, more than a million rhymes, no joking”, start Beyoncé de video. Later voegde ze eraan toe: “So gather round hustlers, cause it‘s about to go down”, van de song The Ruler’s back.

De videoboodschap toont een verrassende cast van meer dan veertig grote namen die Jay-Z toespreken, onder wie Rihanna, Regina King, Halle Berry, Lenny Kravitz, Naomi Campbell, John Legend, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Jamie Foxx, en LeBron James.

“Congrats S. Carter, ghostwriter. You paid the right price, so we just made your hits tighter”, zegt Blue Ivy tegen het einde van de vier minuten durende clip, waarna ze lief giechelt. De tekst komt van Jay-Z‘s track Ride Or Die uit 1998 en werd voor Blue Ivy licht gecensureerd.

In zijn speech bedankte Jay-Z zijn voorlopers in de hiphop voor hun inspiratie om te geraken waar hij nu is. “Toen we opgroeiden, dachten we niet dat we in de Rock & Roll Hall of Fame konden worden opgenomen. Ons werd verteld dat hiphop een rage was”, zegt de rapper. ”Toen ik nadacht over wat ik vanavond zou gaan zeggen, bleven deze helden maar in mijn gedachten opkomen: Rakim en Big Daddy Kane en KRS-One en Chuck D, en natuurlijk LL Cool J. Ik wist: Dat is wat ik wil doen. Ik wil zijn zoals die jongens.”