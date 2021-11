Schitterende loting voor Belgian Cats: Meesseman en co gaan op zoek naar tweede opeenvolgende WK

De loting in het Zwitserse Geneve voor de WK-kwalificatieronde bracht voor de Belgian Cats een schitterende loting. Emma Meesseman en haar ploegmaats werden ondergebracht in poule D en spelen hun groepswedstrijden in de Amerikaanse hoofdstad Washington tegen USA, Rusland en Puerto Rico.

De weg naar een tweede opeenvolgende WK ligt dus open voor het team van bondscoach Valéry Demory. De WK-kwalificatieronde wordt van 10 tot 13 februari in Washington betwist. Het WK gaat door in Australië en van 23 september tot 3 oktober.

Van de vier poules van vier is de top drie gekwalificeerd voor het negentiende WK basketbal voor vrouwen. In de groep van het gastland Australië en olympisch kampioen Amerika, die rechtstreeks geplaatst zijn, gaan er maar twee ploegen door. De Belgian Cats zitten in poule D met naast Amerika ook nog Rusland (worldranking 12) en Puerto Rico (worldranking 17).

© BELGA

“Dit is een goede loting”

“Dit is een goede loting. We vermijden enerzijds een verre reis naar Osaka in Japan en krijgen anderzijds en met alle respect met Puerto Rico een haalbare kaart in onze groep,” zei high performance manager Sven Van Camp. “Winnen tegen Puerto Rico zou moeten volstaan voor kwalificatie voor het WK in Australië. Spelen tegen toplanden als Amerika en Rusland is dan weer schitterend om als team beter te worden. Oké er is een jetlag, maar we kunnen waarschijnlijk wel een week op voorhand vertrekken. Het gegeven dat Emma Meesseman al jaren in de WNBA en bij Washington Mystics aan de slag is, is richting contacten ook een voordeel. Als je poule A bekijkt in Belgrado en poule C in Osaka dan kan je niet anders dan tevreden zijn met deze loting,” aldus nog Sven Van Camp.

De Belgian Cats waren nog maar één keer op een WK van de partij. In 2018 eindigden ze op het Spaanse Tenerife en na een geweldig parcours op de vierde plaats. De weg naar een tweede opeenvolgende WK ligt met deze loting dus volledig open. Op Tenerife wonnen de Belgian Cats overigens met afgetekende cijfers van Puerto Rico. Ook op de Olympische Spelen in Tokio werd met 87-52 van Puerto Rico gewonnen.

Poule A (Belgrado/Servië):

Servië, Australië, Brazilië, Korea

Poule B (Belgrado/Servië):

Frankrijk, China, Nigeria, Mali

Poule C (Osaka/Japan):

Japan, Canada, Wit-Rusland, Bosnië

Poule D (Washington/Amerika):

Amerika, België, Rusland, Puero-Rico