Steeds meer Limburgers die nog niet gevaccineerd zijn stappen nu toch naar een vaccinatiecentrum voor een eerste prik. Bij de eerstelijnszone Herkenrode in Hasselt hebben ze de afgelopen week 600 eerste prikken gezet. In het vaccinatiecentrum in Genk krijgen ze deze week 500 mensen over de vloer die zich voor het eerst laten vaccineren tegen het coronavirus.