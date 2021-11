Eindelijk: Sergio Ramos zit voor het eerst in PSG-selectie

Sergio Ramos (35) is voor het eerst opgenomen in de selectie van Paris Saint-Germain, dat woensdag op bezoek gaat bij Manchester City in de Champions League. Dat heeft de Franse topclub dinsdag bekendgemaakt.

De Spaanse verdediger kwam in de zomer transfervrij over van Real Madrid. Hij speelde nog geen minuut in het shirt van zijn nieuwe club, dit vanwege problemen met de kuit. De voormalige aanvoerder van de Koninklijke trad in 2021 in slechts zeven wedstrijden aan.

In Champions League-groep A staat PSG met nog twee speeldagen te gaan op de tweede plaats met 8 punten, achter Manchester City (9 ptn). Club Brugge is derde met 4 punten, RB Leipzig vierde met 1 punt. Op de slotspeeldag (7/12) gaat Club Brugge op bezoek bij PSG.