Egan Bernal bevestigt deelname aan Tour 2022: “Het is tijd om terug te keren”

Egan Bernal (INEOS Grenadiers) maakt in 2022 zijn rentree in de Ronde van Frankrijk. Dat heeft de Colombiaan, winnaar van La Grande Boucle in 2019, bevestigd op de gespecialiseerde website Revista Mundo Ciclisto.

Bernal verliet in 2020 de Tour in de derde week vanwege last aan de rug. Dit jaar focuste hij op de Giro en de Vuelta. Hij won de Ronde van Italië, in de Ronde van Spanje werd hij zesde.

“Ik zal deelnemen aan de Tour”, verklaart Egan Bernal. “Het is duidelijk dat dit jaar de hele voorbereiding in het teken zal staan van de Ronde van Frankrijk. Het is tijd om terug te keren op de weg die we in 2019 gevonden hebben en waarvan we een beetje afgeweken zijn.” De 24-jarige Colombiaan gaat begin december op stage in Spanje.

De Tour de France 2022 start op 1 juli in de Deense hoofdstad Kopenhagen.