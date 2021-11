F1-racedirecteur reageert: “Aanval van Red Bull-teambaas op baanmarshall was compleet onaanvaardbaar”

De Formule 1 is streng gereglementeerd, dat bleek dit seizoen al meermaals door de vele straffen en waarschuwingen die de stewards dit seizoen aan rijders gaven. Die mogelijke bestraffingen gaan ruimer dan incidenten op de baan want ieder teamlid mag volgens het sportief reglement de integriteit van de Formule 1 en de FIA niet beschadigen.

Dat laatste was het geval toen Red Bull-teambaas Christian Horner naar aanleiding van de gridstraf voor Max Verstappen voor het negeren van een dubbele gele vlag zei dat de FIA haar baanmarshalls niet in de hand heeft en dat “volwassen beslissingen moeten genomen worden door volwassen mensen”. “Het is belachelijk. De FIA kan geen deftig systeem met marshalls organiseren en ze verschuilen hun incompetentie op de schouders van de rijders. Ongelooflijk!”, luidde de bijkomende kritiek van Horner.

© ISOPIX

Volgens FIA-racedirecteur Michael Masi was de persoonlijke aanval op de baanmarshalls compleet onaanvaardbaard en was het dan ook terecht dat de teambaas van Max Verstappen ter verantwoording werd geroepen en van de stewards een waarschuwing kreeg. “Ik vind niet dat je iemand moet aanvallen”, aldus Masi. ”We hebben duizenden marshalls die vrijwilliger zijn en heel wat tijd aan ons spenderen, zonder hen zou deze sport die ons zo na aan het hart ligt niet mogelijk zijn. Ze geven heel wat vrije tijd voor ons op. Zonder hen zou dit niet gebeuren, dat is iets dat veel mensen vergeten. Ik zal ook steeds iedere vrijwilliger en iedere official op elk circuit verdedigen, zo‘n kritiek wordt niet aanvaard.”

Uiteindelijk ontmoette Max Verstappen de desbetreffende baanmarshall om de plooien glad te strijken.

(F1journaal.be)