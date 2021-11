Marco Borsato in het gips na val met mountainbike

Borsato zou gevallen zijn tijdens het mountainbiken en liep daardoor een scheurtje op. Zijn arm zit dus in het gips. Maar volgens zijn management zou hij er waarschijnlijk volgende week al opnieuw van verlost zijn.

De zanger was onlangs te zien in het VRT-programma Het huis. Hij sprak daarin onder meer over het jaar 2020, waarin hij een depressie kreeg.

LEES OOK. Marco Borsato over moeilijk persoonlijk jaar: “Ik hield niet meer van de man die ik zag in de spiegel”