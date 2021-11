Bestuurder rijdt door rood, mist jogger en wordt na botsing op motorkap van tegenligger gekatapulteerd

Toen een Amerikaans koppel voor de stoplichten halt hield en een jogger zag oversteken, had het nog geen flauw idee dat het enkele seconden later getuige zou zijn van een spectaculair ongeval. Een man die door het rood rijdt, wordt volop in de zij geraakt door een tegenligger, mist op een haar na een overstekende man en wordt op de motorkap van een Jaguar gekatapulteerd. “Plots werd onze auto besprenkeld met delen van de terreinwagen”, klinkt het. “Gelukkig raakte niemand gewond.”