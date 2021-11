Na excuses aan gewonde agent doet Peter Sagan het échte verhaal achter zijn dronken avond: “Ik begreep drugtest niet”

Peter Sagan excuseerde zich maandag toen bekend werd dat hij in april een agent verwondde bij een controle in Monaco. Maar een dag later wilde de drievoudige wereldkampioen toch nog iets rechtzetten.

Volgens Nice-Matin zou Sagan in een auto gezeten hebben met zijn broer, die aan het stuur zat. De twee hadden na een avondje stappen de avondklok geschonden en werden daarom aan de kant gezet. Daarbij zou het tot een schermutseling gekomen zijn, waarbij een dronken Peter Sagan zou geweigerd hebben om uit te stappen en zich “als een gek” verweerd zou hebben. “Hij vreesde dat hij gevaccineerd zou moeten worden”, aldus de Franse krant.

Het leverde de Slovaak een fikse boete op, maar Sagan wilde zijn verhaal toch nog even kwijt. Volgens hem was hij wel degelijk kwijt en in de war, maar niet overmatig agressief.

“Ik was op het appartement van mijn ex-vrouw om mijn zoon in bed te stoppen”, zegt hij bij Cyclingnews. “Ik had vervolgens een paar glazen wijn gedronken en dan beslist om naar mijn appartement terug te keren ondanks dat de avondklok al begonnen was. Maar ik moest wel omdat dat mijn adres is voor dopingcontroles.”

© BELGA

Om de oversteek van zo’n 500 meter te maken, stapte Peter achterop de elektrische scooter van zijn broer Juraj. “Ik zat dus niet aan het stuur en ik zat ook niet in een auto. Ik heb ook geen alcoholtest moeten ondergaan. De politie wilde mij naar het ziekenhuis brengen om een drugtest te laten doen, wat ik niet begreep. Daarom was ik zo boos en waarom ik een agent duwde.”

En de angst om gevaccineerd te worden dan? Sagan liet weten dat hij niet tegen het coronavaccin is en dat hij intussen tweemaal gevaccineerd werd.