Bizarre onthulling uit Argentinië: waarom Maradona zonder hart begraven is

“Er was een groep voetballers die van plan was om de kist van Maradona open te breken en het hart te stelen”, vertelt Castro bij het Argentijnse televisiestation Eltrece. “Toen we dat ontdekten, hebben we zijn hart verwijderd. Bovendien was dat ook belangrijk in het onderzoek naar de doodsoorzaak van Diego.”

Volgens Castro, die een boek heeft uitgebracht met als onderwerp ’het waargebeurde verhaal rond de gezondheid van Maradona’, zou het hart van Maradona een halve kilo hebben gewogen. Dat is flink zwaarder dan normaal, want een sporthart weegt normaal zo’n 300 gram. In het boek wordt verteld over de uitdagingen waar Maradona dagelijks mee te maken kreeg. Het drugsgebruik van de Argentijn zou niet de enige reden zijn voor zijn fysieke situatie.