Een 2-1-nederlaag tegen KV Mechelen en een 5 op 12 in competitieverband. Het goede gevoel is even weg bij Club Brugge. De Champions League-confrontatie met RB Leipzig - woensdag 21 uur - moet dat terugbrengen. Eén punt en blauw-zwart is zeker van Europees overwinteren. Volg de opbouw naar die levensbelangrijke partij hier live.