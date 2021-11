Red Flame Davina Philtjens wil honderdste interland glans geven met zege tegen Polen

De Belgian Red Flames rekenen op de massale thuisaanhang om hen naar de overwinning te schreeuwen tijdens het WK-kwalificatietweeluik tegen Armenië en Polen op 25 en 30 november in het King Power at den Dreef-stadion in Leuven. Flankverdedigster Davina Philtjens kan tijdens de tweede interland haar 100e cap voor de Flames verdienen.

Hun vijfde en zesde kwalificatiewedstrijd voor het Wereldkampioenschap 2023 spelen de Belgian Red Flames opnieuw in hun vertrouwde thuisbasis, het King Power at den Dreef-station in Leuven. Het nationale vrouwenelftal staat momenteel derde in groep F, op drie punten van groepsleider Noorwegen. Om de inhaalrace goed in te zetten rekenen de Red Flames op de trouwe thuissupporters om hen aan de overwinning te helpen tegen Armenië en Polen.

“Het zou bijzonder fijn zijn mochten er ondanks de verstrengde covidmaatregelen veel supporters naar beide wedstrijden komen kijken”, aldus bondscoach Yves Serneels. “We zullen hun steun goed kunnen gebruiken. Wij van onze kant zullen er opnieuw alles aan doen om hen niet teleur te stellen en om de droom van het WK 2023 levend te houden”

Om toegang te krijgen tot de fanzone en het stadion moeten alle supporters evenwel voldoen aan de huidige gezondheidsrichtlijnen en een CST kunnen voorleggen.

Philtjens kan 100e cap verzilveren

Flankverdedigster Davina Philtjens (32), actief in de Italiaanse competitie, kan in de laatste kwalificatiewedstrijd van dit tweeluik haar 100e cap voor de Red Flames behalen. Haar eerste interland voor de Red Flames speelde Philtjens meer dan 13 jaar geleden, op 17 februari 2008, tegen Wales. Die wedstrijd werd met het kleinste verschil verloren, maar net als haar teamgenoten hoopt de Limburgse op een beter resultaat tegen Armenië en vijf dagen later tegen Polen.

“Ik ben bijzonder trots dat ik de kaap van 100 wedstrijden met de Flames kan halen. Het zou ook bijzonder mooi zijn om die mijlpaal met een zege tegen Polen extra glans te geven. Ik ga er, net als al mijn ploegmaats en hopelijk met de steun van ons fantastisch publiek, alvast alles aan doen.”

Wie graag (één van) beide wedstrijden wil bijwonen, kan terecht op de RBFA-app en de website van de KBVB voor meer informatie en tickets.