OPROEP. Zoals Adele: welke leerkracht veranderde jouw leven?

Adele bracht deze maand haar nieuwe album ‘30’ uit, en daarbij hoorde een concertspecial op ITV. In het publiek heel wat bekende gezichten, onder wie actrice Emma Thompson. Zij vraagt aan de Britse zangeres of er iemand was die haar door een moeilijke periode geholpen heeft, toen ze jong was. “Miss McDonald”, antwoordt Adele zonder aarzelen. “Ik heb van haar les gehad toen ik twaalf was. Ze heeft me van de Engelse literatuur leren houden. Ze was trouwens ook een danseres en was een grote inspiratie voor mij.”

Tot de grote verbazing van Adele zat miss McDonald in het publiek. Toen zij het podium betrad, barstte de Britse superster in tranen uit. “Je hebt mijn leven veranderd”, zei Adele. “Ik heb alle boeken nog die je mij gegeven hebt.”

OPROEP. Doet dit artikel u denken aan een leerkracht die uw leven veranderd heeft? Wie begeesterde u als kind, en doet dat vandaag eigenlijk nog altijd? Welke leraar of lerares leidde u naar een passie, die u vandaag nog steeds koestert? Laat het ons hier weten.