Zesdaagse van Rotterdam gaat niet door: officieel afscheid van Kenny De Ketele valt in het water

De Zesdaagse van Rotterdam gaat opnieuw niet door. De organisatie heeft besloten het wielerevenement in Ahoy te schrappen vanwege de onzekerheid rond de coronamaatregelen. De baanwielrenners zouden van 7 tot en met 12 december over de piste in Ahoy rijden, maar het is hoogst onzeker of er dan weer publiek aanwezig mag zijn. Kenny De Ketele zou in Rotterdam een punt zetten achter zijn carrière.