Bizarre ontknoping van Nederlandse versie ‘Klopjacht’: speurders rekenen per ongeluk door politie gezochte man in

Het doel van het programma Hunted, de Nederlandse tegenhanger van het Vlaamse Play4-programma Klopjacht, is dat deelnemers zo lang mogelijk uit de handen van professionele speurders blijven. Twee deelnemers, Bijan en Shiva, kwamen maandagavond aan in Venlo en probeerden daar geld af te halen. Maar op de achtergrond klonken de politiesirenes al. Als het duo probeert te vluchten, worden ze door echte agenten gecontroleerd. Maar omdat ze niet echt gezocht worden, mochten ze al snel hun tocht voortzetten. Al komt het team speurders van het programma op dat moment wel aanzetten door de transactie bij de bank. Zij doorzoeken de omgeving en spreken een verdachte jongeman aan die aan het bellen is. Op dat moment zet de man het op een lopen.

Het team pakt de man op, maar hij blijkt niet een van de deelnemers te zijn. Maar zijn gedrag zorgt wel voor argwaan bij de speurders. Zij maken in het echte leven wel deel uit van politie en defensie en vertrouwen daardoor de situatie niet. Ze nemen daarom contact op met de politie van Venlo die hen bevestigen dat de man voldoet aan een opsporingsbericht. (sgg)