Minimarkt Scouts & Gidsen Tervant voor het goede doel

Klein maar gezellig de jaarlijkse minimarkt van scouts en gidsen, voor het goede doel. Benefits 4 Kids uit Paal krijgt dit jaar de opbrengst van de verkoop. De verschillende takken hadden een standje opgebouwd en zo konden de mensen genieten van chocomelk, een lekkere tas soep, hamburger maar natuurlijk ook van frisdrank of een biertje. Jawel, het Tervan’t padje was ook verkrijgbaar en daarnaast was er nog een uitgebreide jeneverbar. Een mooie tombola en live muziek maakte het compleet. En zo laten de scouts en gidsen zien dat ze ook aan minderbedeelden denken. Met de opbrengst kan Benefit 4 Kids Paal weer wat gezinnen helpen die het financieel wat moeilijker hebben.