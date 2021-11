Rode Kruis leert reanimeren in Herk-de-Stad

Herk-de-Stad beschikt al een tijdje over AED-toestellen (automatische externe defibrillator) verdeeld over het grondgebied. Die zijn wel al verouderd, dus heeft het stadsbestuur besloten de oude AED-toestellen te vervangen. In de deelgemeenten komen nu ook nieuwe toestellen ter hoogte van de LED-borden die recent geplaatst zijn.De cursussen reanimeren en defibrilleren duren vier uur. De eerste twee lessen zullen plaatsvinden op 22 november en 29 november 2021. Er zullen nog dagen gewijd worden aan deze cursus, maar die liggen nog niet vast. Het stadsbestuur moet namelijk nog rekening houden met COVID. Het is ook de bedoeling dat er nog lessen worden voorzien in de deelgemeenten van Herk-de-Stad. De cursus op maandag 22 november 2021 was uitzonderlijk voor alle bewoners van Herk-de-Stad, maar de cursus op 29 november is voorlopig enkel voor de inwoners van het centrum. Er zijn telkens vijftien plaatsen voorzien. Als die plaatsen niet gevuld raken, mogen bewoners buiten het centrum zich ook inschrijven, wat afgelopen maandag het geval was.Reanimeren en defibrilleren worden samen in één cursus aangeleerd. Na het defibrilleren is een hartmassage en beademing altijd nodig. Dat geeft een AED-toestel ook zelf aan. Het is dus belangrijk om te weten hoe je beide doet, en niet alleen reanimeren of defibrilleren.Voor 2007 mochten alleen dokters en speciale artsen de AED-toestellen gebruiken. Tegenwoordig mag iedereen een AED-toestel categorie één gebruiken. Vandaar dat er steeds meer toestellen verschijnen in openbare ruimtes. De bedoeling is om zo snel mogelijk hulp te kunnen verlenen aan mensen die reanimatie nodig hebben. Je kan namelijk kostbare tijd verliezen door op de hulpdiensten te wachten.