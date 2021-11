Gezinsbond Tongerlo houdt de mooiste traditie van het jaar in ere

Alles was tot in de puntjes gepland… De Sint zou aan het kanaal afgehaald worden door een stoet van kinderen om daarna in de Bongerd samen een schitterende sinterklaasshow te beleven. De huidige coronatoestand besliste er anders over. Grote samenkomsten, vooral binnen, kunnen niet veilig genoeg georganiseerd worden. Toch wilden de bestuursleden van Gezinsbond Tongerlo de kinderen van hun dorp niet teleurstellen. Ze hebben immers al zo lang uitgekeken naar het bezoek van hun grote vriend Sinterklaas. En daarom lieten ze het feest toch deels doorgaan, zo veilig mogelijk. Rond 2 uur verzamelden de kinderen aan het kanaal. Van ver hoorden ze al het getoeter! Even daarna kwam de Sint aan op een mooie boot. De bestuursleden van de Gezinsbond leiden hem naar een mooie troon waar hij de kinderen per gezin kort ontving. Ze kregen een goedgevulde snoepzak terwijl de mama’s en papa’s het vereeuwigden met de smartphone. Vele blije gezichtjes, daar doet de Bond het voor! En vele bedankjes van de ouders kregen ze erbovenop.